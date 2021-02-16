В Канаде новые штаммы коронавируса обнаружили во всех провинциях
- Reuters
«Новые варианты COVID-19 были выявлены во всех 10 провинциях Канады. Многие провинции также проинформировали о передаче этих штаммов внутри сообществ», — цитирует его ТАСС.
Трюдо заверил, что власти следят за развитием ситуации, но при этом призвал население соблюдать все необходимые противоэпидемические меры.
В конце декабря в Канаде зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании.
В начале февраля в Канаде также выявили случай заболевания южноафриканским штаммом COVID-19.