В Канаде новые штаммы коронавируса обнаружили во всех провинциях

В Канаде новые штаммы коронавирусной инфекции COVID-19 обнаружены во всех провинциях, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Новые варианты COVID-19 были выявлены во всех 10 провинциях Канады. Многие провинции также проинформировали о передаче этих штаммов внутри сообществ», — цитирует его ТАСС.

Трюдо заверил, что власти следят за развитием ситуации, но при этом призвал население соблюдать все необходимые противоэпидемические меры.

В конце декабря в Канаде зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании.

В начале февраля в Канаде также выявили случай заболевания южноафриканским штаммом COVID-19.