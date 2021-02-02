В Канаде выявили случай заболевания южноафриканским штаммом COVID-19

Первый случай заболевания «южноафриканским» вариантом коронавируса был выявлены в Канаде.

Об этом сообщает CTV.

Уточняется, что он был выявлен у мужчины в провинции Онтарио.

По данным телеканала, заболевший данным штаммом никуда не путешествовал и не имел контактов с людьми, покидавшими страну.

Отмечается, что мужчина уже идёт на поправку.

Вместе с этим врачи указывают, что тот факт, что заболевший южноафриканским штаммом коронавируса не путешествовал никуда и не контактировал с кем-то, кто только прибыл в страну, вызывает беспокойство.

Ранее в Берлине выявили случаи заболевания южноафриканским штаммом COVID-19.