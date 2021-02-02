В Канаде выявили случай заболевания южноафриканским штаммом COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает CTV.
Уточняется, что он был выявлен у мужчины в провинции Онтарио.
По данным телеканала, заболевший данным штаммом никуда не путешествовал и не имел контактов с людьми, покидавшими страну.
Отмечается, что мужчина уже идёт на поправку.
Вместе с этим врачи указывают, что тот факт, что заболевший южноафриканским штаммом коронавируса не путешествовал никуда и не контактировал с кем-то, кто только прибыл в страну, вызывает беспокойство.
Ранее в Берлине выявили случаи заболевания южноафриканским штаммом COVID-19.