Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана

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Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Казахстана.
Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана
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«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, космической сферах, развитие промышленной кооперации, взаимодействие в рамках ЕАЭС», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, одной из основных тем переговоров стала борьба с распространением коронавирусной инфекции.

В декабре Мишустин провёл телефонный разговор с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.

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