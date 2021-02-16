Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана
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«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, космической сферах, развитие промышленной кооперации, взаимодействие в рамках ЕАЭС», — приводит ТАСС сообщение.
Кроме того, одной из основных тем переговоров стала борьба с распространением коронавирусной инфекции.
В декабре Мишустин провёл телефонный разговор с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.