Мишустин провёл переговоры с премьером Белоруссии
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба российского кабмина.
Переговоры состоялись 11 декабря.
«Главы правительств обсудили перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве», — заявили в правительстве.
Отмечается, что Мишустин и Головченко также обсудили борьбу с коронавирусом.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подписал соглашение о взаимном признании виз Белоруссии и России.