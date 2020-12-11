Мишустин провёл переговоры с премьером Белоруссии

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.
Мишустин провёл переговоры с премьером Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба российского кабмина.

Переговоры состоялись 11 декабря.

«Главы правительств обсудили перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве», — заявили в правительстве.

Отмечается, что Мишустин и Головченко также обсудили борьбу с коронавирусом.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подписал соглашение о взаимном признании виз Белоруссии и России.

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