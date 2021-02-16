Черногория ведёт переговоры с Россией о поставках «Спутника V»

Власти Черногории ведут переговоры с представителями правительства России и центра им. Гамалеи о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«Ведутся переговоры о поставках вакцины от COVID-19 Министерством здравоохранения Черногории с переговорной группой правительства России, в которых участвует команда экспертов центра имени Гамалеи, производители вакцины «Спутник V», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что о результатах переговоров будет сообщено после того, как они завершатся.

Ранее Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на осуществление поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V».