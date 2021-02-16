Черногория ведёт переговоры с Россией о поставках «Спутника V»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
«Ведутся переговоры о поставках вакцины от COVID-19 Министерством здравоохранения Черногории с переговорной группой правительства России, в которых участвует команда экспертов центра имени Гамалеи, производители вакцины «Спутник V», — отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что о результатах переговоров будет сообщено после того, как они завершатся.
Ранее Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на осуществление поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V».