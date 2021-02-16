Генпрокурор России встретился с представителем Совета Европы по правам человека

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл встречу с гендиректором Генерального директората по правам человека и верховенству права секретариата Совета Европы Христосом Якумополосом.
Генпрокурор России встретился с представителем Совета Европы по правам человека
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Отмечается, что они обсудили перспективы сотрудничества Генпрокуратуры России с Советом Европы, в том числе ход подготовки к проведению конференции руководителей прокуратур европейских государств этим летом в Санкт-Петербурге.

Cтороны обсудили вопрос участия российской прокуратуры в реализации Европейской программы обучения в области прав человека для представителей юридических профессий.

Как подчеркнул Краснов, основным партнёром по данному проекту выступит российский Университет прокуратуры.

«По моему поручению университетом уже сформирована группа преподавателей для обучения в качестве тренеров по курсам программы HELP», — отметил он.

Также Краснов и Якумополос приветствовали инициативу о проведении 19 февраля семинара, посвящённого развитию сотрудничества российских и зарубежных правоохранительных органов в уголовно-правовой сфере в свете новых вызовов и угроз.

Ранее Краснов провёл встречи с главами надзорных ведомств Азербайджана и Армении.

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