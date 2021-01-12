Краснов провёл встречи с главами надзорных ведомств Азербайджана и Армении
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В рамках визита состоялись двусторонние встречи, а также трёхсторонняя встреча.
«Я искренне рад приветствовать вас в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и благодарю за то, что, несмотря на пандемию коронавируса и занятость, вы прибыли в Москву разделить с нами дух профессионального праздника российских прокуроров», — заявил Краснов.
По его словам, встреча приобретает знаковый характер в свете договорённостей, достигнутых президентом России, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на трёхсторонних переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
Краснов также отметил успешное сотрудничество в двустороннем формате и на площадках международных организаций.
«Дальнейшее развитие рабочих связей прокуроров отвечает интересам народов всех трёх государств и будет способствовать упрочению стабильности в Закавказском регионе», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Краснов поздравил коллег с Днём работника прокуратуры.