Краснов провёл встречи с главами надзорных ведомств Азербайджана и Армении

В Генеральной прокуратуре России прошло торжественное заседание, посвящённое 299-летию прокуратуры страны. По приглашению главы ведомства Игоря Краснова в мероприятии приняли участие генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев и генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

В рамках визита состоялись двусторонние встречи, а также трёхсторонняя встреча.

«Я искренне рад приветствовать вас в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и благодарю за то, что, несмотря на пандемию коронавируса и занятость, вы прибыли в Москву разделить с нами дух профессионального праздника российских прокуроров», — заявил Краснов.

По его словам, встреча приобретает знаковый характер в свете договорённостей, достигнутых президентом России, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на трёхсторонних переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Краснов также отметил успешное сотрудничество в двустороннем формате и на площадках международных организаций.

«Дальнейшее развитие рабочих связей прокуроров отвечает интересам народов всех трёх государств и будет способствовать упрочению стабильности в Закавказском регионе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Краснов поздравил коллег с Днём работника прокуратуры.