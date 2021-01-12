Краснов поздравил коллег с Днём работника прокуратуры

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём работника прокуратуры.

«Органы прокуратуры — это прежде всего люди, сплочённый коллектив. История ведомства создана лучшими юристами России. Как и раньше, их отличает не только уровень профессиональной подготовки, но и высокие этические и моральные качества», — сказал Краснов.

По его словам, от качества и оперативности прокурорской работы во многом зависит решение важнейших вопросов в жизни страны.

«На нас возложен широкий круг обязанностей во всех ключевых сферах деятельности государства. И в основе каждой из них лежит принцип справедливости», — заявил Краснов.

Он также поблагодарил коллектив органов прокуратуры за вклад в укрепление законности и правопорядка.

«Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю и впредь соответствовать высоким стандартам государственной службы, с честью выполнять возложенные обязанности и быть примером безупречной преданности делу!» — сказал Краснов.

12 января в России отмечается День работника прокуратуры. Он был установлен указом президента от 29 декабря 1995 года.

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