МИД: Россия и США не ведут переговоры об обмене Уилана

Россия и США не ведут переговоры о возможном обмене осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Не берусь судить, в связи с чем и на каких основаниях такого рода заявления делаются. Будучи представителем МИД, я могу со всей ответственностью вновь подтвердить то, о чём мы говорили многократно публично и о чём не раз сигнализировали американским официальным лицам в ходе контактов: что об обмене Пола Уилана на кого-либо из российских граждан, содержащихся в США, речь не идёт», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он отметил, что Уилан осуждён по очень серьёзной статье и отбывает наказание.

Как уточнил замглавы МИД, российская сторона готова рассмотреть варианты обменов.

«Об этом тоже говорилось многократно. И американцам на разных отрезках обсуждения этой темы передавались нами, что называется, перечни тех лиц, которые содержатся у нас и кого можно было бы рассмотреть в этом контексте, если американцы в этом заинтересованы. Но Уилан в эти перечни никогда не входил», — добавил Рябков.

15 июня 2020 года суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

В декабре 2018 года ФСБ заявила о задержании Уилана при проведении шпионской акции в Москве.