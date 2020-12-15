Осуждённый в России Уилан пожаловался на условия содержания в колонии

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Американец Пол Уилан, осуждённый в России на 16 лет за шпионаж, пожаловался на условия содержания в колонии. Об этом заявил его брат Дэвид Уилан.
Осуждённый в России Уилан пожаловался на условия содержания в колонии
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Пол описал нашим родителям, какие теперь условия в колонии, в недавнем телефонном разговоре. Цех, где они шьют одежду, практически не отапливается, там около 40 градусов по Фаренгейту (около +5 °С. — RT). Бараки немного теплее — около 50 градусов по Фаренгейту (+10 °С. — RT)», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что с 10 декабря в колонии ввели специальный карантин из-за ситуации с коронавирусом.

«Пол дал понять, что в колонии есть какая-то болезнь, но тюрьма не пояснила, что это. В тюрьме есть бараки для заключённых, и в одном сейчас содержатся больные. Их не переводят в тюрьму с медицинскими помещениями», — отметил брат Уилана.

15 июня суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

В декабре 2018 года ФСБ заявила о задержании Уилана при проведении шпионской акции в Москве.

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