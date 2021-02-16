Того может рассмотреть приобретение российской военной техники

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В Того готовы рассмотреть вопрос о приобретении российской военной техники, заявил тоголезский министр иностранных дел Робер Дюссэ.
Того может рассмотреть приобретение российской военной техники
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Мы открыты в плане оценки соотношения цены и качества оборудования, которое могло бы заинтересовать тоголезскую армию. Мы готовы вести дела по этому вопросу со всеми странами, включая Россию», — цитирует РИА Новости Дюссэ.

По его словам, в Того готовы рассмотреть как вопросы оснащения техникой, так и обучение.

Также он заявил, что Россия и Того подпишут меморандум, направленный против размещения оружия в космосе.

8 января 2021 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Россия в 2020 году поставила оружие за рубеж в рамках военно-технического сотрудничества на сумму около $13 млрд.

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