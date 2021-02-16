Лаврентьев: США отказались участвовать во встрече по Сирии в Сочи
- Reuters
«Мы направляли приглашение и нашим американским партнёрам для участия в конференции, но, к сожалению, получили отказ», — цитирует ТАСС Лаврентьева.
По его словам, в данный момент в США заняты внутренними делами и ещё не определились с линией на сирийском направлении.
Ранее посол России в САР Александр Ефимов в беседе с РИА Новости оценил политику Соединённых Штатов в Сирии.
Он отметил, что о планах американской администрации в отношении Сирии говорить пока рано.