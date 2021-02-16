Генсек НАТО прокомментировал отношения с Россией
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«Я верю в необходимость направить России чёткий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — заявил Столтенберг в интервью газете El Mundo.
Он отметил, что альянс готов защищать своих членов.
По его словам, диалог с Россией должен быть основан на твёрдости.
«Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения», — добавил генсек НАТО.
Ранее стало известно, что Йенс Столтенберг намерен предложить на встрече глав Минобороны альянса 17—18 февраля увеличить финансирование военного объединения.