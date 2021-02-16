В Казахстане за сутки выявили более 680 случаев коронавируса

В Казахстане врачи за сутки выявили 686 новых случаев инфицирования коронавирусом, что на 86 меньше, чем днём ранее.

Общее число инфицированных достигло 203 259.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

По данным комиссии, всего выздоровели 186 494 человека, за минувшие 24 часа зарегистрированы 1 289 вылечившихся. Днём ранее сообщили о 886 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса, согласно последней информации, достигло 2 646, увеличившись за сутки на четыре.

Ранее в Казахстане зарегистрировали произведённую в стране вакцину «Спутник V».