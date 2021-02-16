В Казахстане за сутки выявили более 680 случаев коронавируса

Короткая ссылка
В Казахстане врачи за сутки выявили 686 новых случаев инфицирования коронавирусом, что на 86 меньше, чем днём ранее.
В Казахстане за сутки выявили более 680 случаев коронавируса
  • Reuters

Общее число инфицированных достигло 203 259.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

По данным комиссии, всего выздоровели 186 494 человека, за минувшие 24 часа зарегистрированы 1 289 вылечившихся. Днём ранее сообщили о 886 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса, согласно последней информации, достигло 2 646, увеличившись за сутки на четыре.

Ранее в Казахстане зарегистрировали произведённую в стране вакцину «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить