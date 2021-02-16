Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на востоке Камчатки.

«Сейсмическое событие магнитудой 5,2 произошло во вторник утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 32 километра в 189 километрах юго-западнее посёлка Усть-Камчатск Устье-Камчатского района Камчатского края», — приводит РИА Новости сообщение Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным краевого главка МЧС, землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Каледонии.