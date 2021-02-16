Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на Камчатке

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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на востоке Камчатки.
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на Камчатке
  • Reuters

«Сейсмическое событие магнитудой 5,2 произошло во вторник утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 32 километра в 189 километрах юго-западнее посёлка Усть-Камчатск Устье-Камчатского района Камчатского края», — приводит РИА Новости сообщение Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным краевого главка МЧС, землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Каледонии.

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