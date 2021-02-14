Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Каледонии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у группы островов Луайоте, относящихся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии — заморской территории Франции.

globallookpress.com

Об этом сообщает Геологическая служба США. Подземные толчки произошли в 15:01 по времени UTC (18:01 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. 11 февраля у берегов Новой Каледонии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4.