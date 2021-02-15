В Сирии откроют ещё три пункта пропуска для выхода жителей из Идлиба из-за экономической ситуации там и недостатка медпомощи.

«Властями Сирийской Арабской Республики при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон подготовлены к открытию пункты пропуска в районе населённых пунктов Серакаб, Мизнас и Абу Азейдин для беспрепятственного передвижения населения через границы идлибской зоны деэскалации», — рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник. Его слова приводит РИА Новости.

Пункты откроют после большого количества обращений людей, проживающих в идлибской зоне деэскалации, о «недостатке квалифицированной медпомощи и социально-экономической ситуации, сложившейся из-за санкций США».

В апреле 2020 года в ООН заявили о тяжёлой ситуации в лагере для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии в связи с нехваткой там медицинской помощи и продовольствия.