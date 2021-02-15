Глава МИД Ирана поздравил коллегу из Катара со снятием экономической блокады
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«В ходе встречи Зариф поздравил с концом блокады этой страны, а также отметил важность двусторонних отношений с Катаром и готовность расширять сотрудничество в различных областях», — сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.
Вместе с этим Зариф указал на «необходимость взаимодействия региональных государств для достижения стабильности в регионе».
Ранее Катар и Саудовская Аравия достигли соглашения об урегулировании отношений.