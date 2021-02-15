Глава МИД Ирана поздравил коллегу из Катара со снятием экономической блокады

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф поздравил своего коллегу из Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани со снятием экономической блокады с катарской стороны.

«В ходе встречи Зариф поздравил с концом блокады этой страны, а также отметил важность двусторонних отношений с Катаром и готовность расширять сотрудничество в различных областях», — сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

Вместе с этим Зариф указал на «необходимость взаимодействия региональных государств для достижения стабильности в регионе».

Ранее Катар и Саудовская Аравия достигли соглашения об урегулировании отношений.