Глава МИД Ирана поздравил коллегу из Катара со снятием экономической блокады

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф поздравил своего коллегу из Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани со снятием экономической блокады с катарской стороны.
Глава МИД Ирана поздравил коллегу из Катара со снятием экономической блокады
  • Reuters

«В ходе встречи Зариф поздравил с концом блокады этой страны, а также отметил важность двусторонних отношений с Катаром и готовность расширять сотрудничество в различных областях», — сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

Вместе с этим Зариф указал на «необходимость взаимодействия региональных государств для достижения стабильности в регионе».

Ранее Катар и Саудовская Аравия достигли соглашения об урегулировании отношений.

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