ВОЗ не советует делать сертификаты об иммунитете обязательными

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не советует делать сертификаты о наличии иммунитета к коронавирусу обязательными для путешественников.

«ВОЗ не рекомендует в настоящее время делать обязательным подобные сертификаты», — цитирует ТАСС директора программы организации по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

По его словам, в противном случае у стран, которые не имеют доступа к вакцинам, будут ограниченные возможности для того чтобы позволять своим гражданам путешествовать.

Он отметил, что в ВОЗ намерены продолжать обсуждение данного вопроса в будущем.

28 января глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге рассказал о ходе поставок вакцины от коронавируса в страны Европы.