В Индии рассказали о ходе вакцинации от коронавируса в стране

Представитель Минздрава Индии Мандип Бхандари рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

«Всего вакцинировано 8 516 385 человек, в том числе 6 154 894 медицинских работника. Из них первая доза вакцины была введена 6 057 162 пациентам, а вторая доза — 97 732», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что процент госпитализаций «после вакцинации составляет 0,0004%».

Ранее посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена в Индии в течение следующих нескольких недель.