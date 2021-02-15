В Индии рассказали о ходе вакцинации от коронавируса в стране
- Reuters
«Всего вакцинировано 8 516 385 человек, в том числе 6 154 894 медицинских работника. Из них первая доза вакцины была введена 6 057 162 пациентам, а вторая доза — 97 732», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что процент госпитализаций «после вакцинации составляет 0,0004%».
Ранее посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена в Индии в течение следующих нескольких недель.