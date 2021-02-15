В Индии рассказали о ходе вакцинации от коронавируса в стране

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Представитель Минздрава Индии Мандип Бхандари рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
В Индии рассказали о ходе вакцинации от коронавируса в стране
  • Reuters

«Всего вакцинировано 8 516 385 человек, в том числе 6 154 894 медицинских работника. Из них первая доза вакцины была введена 6 057 162 пациентам, а вторая доза — 97 732», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что процент госпитализаций «после вакцинации составляет 0,0004%».

Ранее посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена в Индии в течение следующих нескольких недель.

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