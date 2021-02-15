Около 400 тысяч человек остались без электричества в Мексике

Короткая ссылка
Около 400 тыс. человек остались без электричества в четырёх мексиканских штатах из-за непогоды.
Около 400 тысяч человек остались без электричества в Мексике
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«В штатах Нуэво-Леон, Коауила, Тамаулипас, Чиуауа произошло отключение электроэнергии из-за шторма, плохой погоды. Специалисты из Федеральной комиссии по электроэнергии уже работают», — отметил он.

По данным комиссии, сбой в подаче электричества произошёл в 16:48 мск из-за дисбаланса в энергосети.

Ранее на Украине из-за непогоды было нарушено электроснабжение в 64 населённых пунктах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить