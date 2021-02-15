Около 400 тысяч человек остались без электричества в Мексике

Около 400 тыс. человек остались без электричества в четырёх мексиканских штатах из-за непогоды.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«В штатах Нуэво-Леон, Коауила, Тамаулипас, Чиуауа произошло отключение электроэнергии из-за шторма, плохой погоды. Специалисты из Федеральной комиссии по электроэнергии уже работают», — отметил он.

По данным комиссии, сбой в подаче электричества произошёл в 16:48 мск из-за дисбаланса в энергосети.

Ранее на Украине из-за непогоды было нарушено электроснабжение в 64 населённых пунктах.