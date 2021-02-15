НАТО готово задействовать флот разведывательных беспилотников

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Североатлантический альянс готов задействовать флот разведывательных беспилотников для наблюдения за южными и восточными границами НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг во время брифинга.
НАТО готово задействовать флот разведывательных беспилотников
  • Reuters

По его словам, флот важен для «предоставления возможности вести наблюдение» и отвечать на потенциальные угрозы.

Дроны смогут проводить 30-часовые наблюдательные полёты, покрывая всё воздушное пространство НАТО и предоставляя «полноценную картину» происходящего, добавил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что беспилотники смогут также обнаруживать «самодельные взрывные устройства».

Кроме того, на брифинге Столтенберг заявил, что намерен предложить на встрече глав Минобороны альянса 17—18 февраля увеличить финансирование военного объединения.

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