Борисов рассказал о планах локализации производства «Спутника V» в Сербии

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Локализация производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии обеспечит препаратом не только эту страну, но и близлежащие балканские государства. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов по итогам встречи с сопредседателем российско-сербского межправкомитета Ненадом Поповичем.
Борисов рассказал о планах локализации производства «Спутника V» в Сербии
  • РИА Новости

«В наших планах локализация производства замечательной российской вакцины, которая уже завоевала авторитет практически во всём мире за счёт своей эффективности, безопасности», — цитирует РИА Новости Борисова.

По его словам, в настоящее время рассматривается возможность поставки вакцины в нужном количестве, были заключены соответствующие контракты.

«Но пойдём обязательно навстречу, чтобы постепенно локализовать производство этой вакцины по полному циклу, которое обеспечит не только территорию Сербии, но и близлежащие балканские страны от этой чумы XXI века», — добавил он.

Ранее сербский лидер Александр Вучич отмечал, что Сербия планирует произвести на своей территории около 20 млн доз вакцины «Спутник V».

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