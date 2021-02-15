Борисов рассказал о планах локализации производства «Спутника V» в Сербии

Локализация производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии обеспечит препаратом не только эту страну, но и близлежащие балканские государства. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов по итогам встречи с сопредседателем российско-сербского межправкомитета Ненадом Поповичем.

«В наших планах локализация производства замечательной российской вакцины, которая уже завоевала авторитет практически во всём мире за счёт своей эффективности, безопасности», — цитирует РИА Новости Борисова.

По его словам, в настоящее время рассматривается возможность поставки вакцины в нужном количестве, были заключены соответствующие контракты.

«Но пойдём обязательно навстречу, чтобы постепенно локализовать производство этой вакцины по полному циклу, которое обеспечит не только территорию Сербии, но и близлежащие балканские страны от этой чумы XXI века», — добавил он.

Ранее сербский лидер Александр Вучич отмечал, что Сербия планирует произвести на своей территории около 20 млн доз вакцины «Спутник V».