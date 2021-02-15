Сербия планирует произвести 20 млн доз вакцины «Спутник V»

Сербия планирует произвести на своей территории около 20 млн доз вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V». Об этом заявил президент страны Александар Вучич.

«Что касается вакцины «Спутник V»: борьба с коронавирусом будет продолжаться ещё три, четыре, пять лет, наша задача, чтобы как можно меньше людей потеряли жизни. Мы должны инфраструктурно, по существу и стратегически подготовиться к производству вакцины», — цитирует ТАСС Вучича.

По его словам, после завершения подготовки Сербия сможет производить около 20 млн доз «Спутника V».

Вучич подчеркнул, что в настоящий момент Сербия заказала более 10 млн вакцин из разных стран, однако в республику поступило всего около 2 млн доз различных вакцин.

Ранее сообщалось, что Сербия намерена начать самостоятельное производство вакцины от коронавируса «Спутник V» при поддержке российских специалистов.