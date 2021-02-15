Сербия планирует произвести 20 млн доз вакцины «Спутник V»

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Сербия планирует произвести на своей территории около 20 млн доз вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V». Об этом заявил президент страны Александар Вучич.

«Что касается вакцины «Спутник V»: борьба с коронавирусом будет продолжаться ещё три, четыре, пять лет, наша задача, чтобы как можно меньше людей потеряли жизни. Мы должны инфраструктурно, по существу и стратегически подготовиться к производству вакцины», — цитирует ТАСС Вучича.

По его словам, после завершения подготовки Сербия сможет производить около 20 млн доз «Спутника V».

Вучич подчеркнул, что в настоящий момент Сербия заказала более 10 млн вакцин из разных стран, однако в республику поступило всего около 2 млн доз различных вакцин.

Ранее сообщалось, что Сербия намерена начать самостоятельное производство вакцины от коронавируса «Спутник V» при поддержке российских специалистов. 

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