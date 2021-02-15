В Германии за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса
В Германии за сутки выявлено 4426 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 338 987 случаев COVID-19.
- © Reuters
Такие данные приводит Институт Роберта Коха.
За сутки в ФРГ скончались 116 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 65 076.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в стране.
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