В Германии за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса

В Германии за сутки выявлено 4426 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 338 987 случаев COVID-19.

Такие данные приводит Институт Роберта Коха.

За сутки в ФРГ скончались 116 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 65 076.

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в стране.