В США за сутки выявили более 82 тысяч случаев коронавируса

В США за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 82 178 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

За всё время пандемии в США выявили более 27,5 млн случаев инфицирования.

Всего за время пандемии COVID-19 число летальных случаев среди пациентов с этим диагнозом превысило 484 тыс.

Ранее президент США Джо Байден пообещал выделить $160 млрд на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также средства на разовые выплаты населению в рамках плана спасения Америки.