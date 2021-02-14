В Германии за сутки выявили более 6 тысяч случаев коронавируса
В Германии за сутки выявлено 6114 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксирован 2 334 561 случай COVID-19.
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Такие данные приводит Институт Роберта Коха.
За сутки в ФРГ скончались 218 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 64 960.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в стране.
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