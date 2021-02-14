В Германии за сутки выявили более 6 тысяч случаев коронавируса

В Германии за сутки выявлено 6114 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксирован 2 334 561 случай COVID-19.

Такие данные приводит Институт Роберта Коха.

За сутки в ФРГ скончались 218 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 64 960.

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в стране.