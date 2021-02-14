В КНР ответили на критику США по работе ВОЗ в Ухане

Власти КНР назвали деструктивными действия США на международной арене, так как они мешают международной борьбе с коронавирусом.

«В последние годы Соединённые Штаты предприняли действия, которые оказали большое деструктивное влияние на работу многостороннего механизма ВОЗ», — цитирует ТАСС заявление посольства КНР в Вашингтоне.

В посольстве отметили, что США создают препятствия для международного сотрудничества по борьбе с коронавирусом.

Также в Пекине выразили надежду, что Вашингтон «займёт прозрачную позицию».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал американскую сторону развивать отношения на принципах бесконфликтности и взаимного уважения.