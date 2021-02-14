В КНР ответили на критику США по работе ВОЗ в Ухане

Короткая ссылка
Власти КНР назвали деструктивными действия США на международной арене, так как они мешают международной борьбе с коронавирусом.

«В последние годы Соединённые Штаты предприняли действия, которые оказали большое деструктивное влияние на работу многостороннего механизма ВОЗ», — цитирует ТАСС заявление посольства КНР в Вашингтоне.

В посольстве отметили, что США создают препятствия для международного сотрудничества по борьбе с коронавирусом.

Также в Пекине выразили надежду, что Вашингтон «займёт прозрачную позицию».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал американскую сторону развивать отношения на принципах бесконфликтности и взаимного уважения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить