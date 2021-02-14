Террористы совершили 33 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 33 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 33 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 25 обстрелов), из них в провинции Идлиб — 17 обстрелов, в провинции Латакия — четыре обстрела, в провинции Алеппо — четыре обстрела, в провинции Хама — восемь обстрелов», — цитирует РИА Новости Сытника.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.