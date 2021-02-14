США обвинили экс-агента своей контрразведки в шпионаже в пользу Ирана
- Reuters
«Моника Уитт обвиняется в разглашении иранскому режиму особо секретной разведывательной программы и личности одного из офицеров разведки США, чем она нарушила закон, клятву защищать и оборонять нашу страну», — говорится в сообщении.
По данным Минюста, Уитт сбежала в Иран в 2013 году, где, сотрудничая с иранской разведкой, раскрыла кодовое название и цели одной из программ Пентагона.
США также предъявили обвинения четырём гражданам Ирана в попытках совершения киберпреступлений против сотрудников разведки США.
Ранее в Иране суд приговорил американского бизнесмена Эмада Шарги к десяти годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже.