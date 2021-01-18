NBC: в Иране бизнесмена из США приговорили к 10 годам тюрьмы за шпионаж

В Иране суд приговорил американского бизнесмена Эмада Шарги к десяти годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на друга семьи Шарги.

Уточняется, что семья бизнесмена не получала от него известий более шести недель.

Как отмечает телекомпания, данное решение может осложнить осуществление дипломатических усилий со стороны будущей администрации избранного президента США Джозефа Байдена в отношении Ирана.

В июне 2020 года иранский суд приговорил к смертной казни обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ.