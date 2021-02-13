В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире

В мире за сутки выявили 410 876 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, к настоящему моменту в мире зафиксировали 107 838 255 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что число скончавшихся больных с коронавирусом достигло 2 373 398.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.