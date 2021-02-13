МИД России объяснил отъезд дипломатов из Лондона

Министерство иностранных дел России объяснило отъезд дипломатов из Лондона тем, что это стандартная ротация кадров — их заменят другие работники.

Как пишет РИА Новости, ранее из Великобритании уехали десять семей дипломатов.

«Уехали, потому что заехали новые десять семей. Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой», — говорится в сообщении МИД в Telegram.

Не является нормой то, что дипломатические работники вынуждены заезжать группами, добавили там.

Это происходит, потому что «западные партнёры, в том числе Великобритания, ввели так называемые комплексные визовые размены», отмечается в сообщении.

«Вместо нормального регулярного продления и замены сотрудников формируются списки, которые затем согласовываются обеими сторонами. Поэтому люди вынуждены получать визы в целый ряд загранточек, в частности в Лондон, в рамках практики визовых разменов», — пояснило министерство.

В декабре 2020 года посольство России в Вашингтоне напомнило, что число виз, выдаваемых американским дипломатам на основе принципа взаимности, соответствует полученным российскими сотрудниками в США.