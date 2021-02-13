Новый состав правительства Италии принёс присягу

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Новое правительство Италии во главе с Марио Драги приведено к присяге. Об этом сообщила пресс-служба президентского Квиринальского дворца.
Новый состав правительства Италии принёс присягу
  • Reuters

«Сегодня состоялась церемония приведения к присяге правительства Драги», — говорится в сообщении.

Как отмечается, торжественная церемония прошла с участием президента республики Серджо Маттареллы.

Ранее бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги объявил состав своего правительства, в котором сохранили посты некоторые министры из прошлого кабмина.

26 января бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле.

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