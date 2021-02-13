Новый состав правительства Италии принёс присягу
- Reuters
«Сегодня состоялась церемония приведения к присяге правительства Драги», — говорится в сообщении.
Как отмечается, торжественная церемония прошла с участием президента республики Серджо Маттареллы.
Ранее бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги объявил состав своего правительства, в котором сохранили посты некоторые министры из прошлого кабмина.
26 января бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле.