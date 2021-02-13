Власти Кубы согласились сотрудничать по делу об «акустических атаках»

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что кубинские власти готовы сотрудничать в расследовании предполагаемых «акустических атак» на американских дипломатов.

Об этом он написал в своём Twitter.

По словам Родригеса, «серьёзное рассекречивание» информации о предполагаемых инцидентах с американскими дипломатами позволит узнать, «как далеко зашли бывший президент США Дональд Трамп, экс-госсекретарь США Майк Помпео и сенатор Марко Рубио, чтобы «оправдать регресс» в отношениях с Кубой.

Также глава МИД Кубы считает, что «в какой-то момент удастся прояснить, что произошло и чего не произошло».

«Куба вновь подтверждает готовность эффективно сотрудничать как в политическом, так и в научном аспекте, чтобы найти решение этого дела», — заявил Родригес.

Согласно обнародованному в декабре 2020 года отчёту Национальной академии наук, инженерии и медицины США, сотрудники посольств США на Кубе в 2016 году и в КНР в 2017 году жаловались на необычные симптомы, среди которых высокое давление, головокружение.

В отчёте говорится, что наиболее вероятной причиной проблем со здоровьем у дипломатов США в Гаване было направленное радиочастотное воздействие.