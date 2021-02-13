Прокурором МУС избрали представителя Британии Карима Хана

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Представитель Великобритании Карим Хан избран на пост прокурора Международного уголовного суда сроком на девять лет.
Прокурором МУС избрали представителя Британии Карима Хана
  • AFP

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

В выборах, кроме Хана, участвовали ещё три кандидата: адвокат Фергал Гейнор от Ирландии, прокурор Карлос Кастресана от Испании и прокурор Франческо Ло Вой от Италии.

Карим Хан получил 72 голоса при минимально необходимых 62. 

«Получив наибольшее количество голосов и абсолютное большинство голосов членов Ассамблеи государств-участников, господин Карим Хан от Великобритании избран прокурором Международного уголовного суда сроком на девять лет начиная с 16 июня 2021 года», — объявили на заседании.

Ранее глава Ассамблеи государств — участников Международного уголовного суда О Гон Квон призвал администрацию США нормализовать отношения с судом для глобальной борьбы с безнаказанностью.

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