Прокурором МУС избрали представителя Британии Карима Хана

Представитель Великобритании Карим Хан избран на пост прокурора Международного уголовного суда сроком на девять лет.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

В выборах, кроме Хана, участвовали ещё три кандидата: адвокат Фергал Гейнор от Ирландии, прокурор Карлос Кастресана от Испании и прокурор Франческо Ло Вой от Италии.

Карим Хан получил 72 голоса при минимально необходимых 62.

«Получив наибольшее количество голосов и абсолютное большинство голосов членов Ассамблеи государств-участников, господин Карим Хан от Великобритании избран прокурором Международного уголовного суда сроком на девять лет начиная с 16 июня 2021 года», — объявили на заседании.

Ранее глава Ассамблеи государств — участников Международного уголовного суда О Гон Квон призвал администрацию США нормализовать отношения с судом для глобальной борьбы с безнаказанностью.