В Аргентине число умерших от коронавируса превысило 50 тысяч

В Аргентине за время эпидемии коронавирусной инфекции скончались 50 029 человек с подтверждённым COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

В том числе за сутки в стране скончались 155 человек.

Всего в Аргентине выявлено 2 015 496 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за день — 7151 случай.

Вылечились 1 814 160 пациентов.

Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Аргентины Альберто Фернандесом вопросы сотрудничества по противодействию распространению COVID-19.