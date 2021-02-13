В Аргентине число умерших от коронавируса превысило 50 тысяч

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В Аргентине за время эпидемии коронавирусной инфекции скончались 50 029 человек с подтверждённым COVID-19.
В Аргентине число умерших от коронавируса превысило 50 тысяч
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

В том числе за сутки в стране скончались 155 человек.

Всего в Аргентине выявлено 2 015 496 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за день — 7151 случай.

Вылечились 1 814 160 пациентов.

Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Аргентины Альберто Фернандесом вопросы сотрудничества по противодействию распространению COVID-19.

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