В Аргентине число умерших от коронавируса превысило 50 тысяч
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
В том числе за сутки в стране скончались 155 человек.
Всего в Аргентине выявлено 2 015 496 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за день — 7151 случай.
Вылечились 1 814 160 пациентов.
Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Аргентины Альберто Фернандесом вопросы сотрудничества по противодействию распространению COVID-19.