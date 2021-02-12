Индия выдала России обвиняемого в совершении преступления десятилетней давности

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По требованию российской Генпрокуратуры компетентные органы Индии экстрадировали в Россию Петра Шалагинова, обвиняемого в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба ГП.
Индия выдала России обвиняемого в совершении преступления десятилетней давности
  • РИА Новости

По материалам уголовного дела, в ноябре 2011 года Шалагинов приобрёл без цели сбыта наркотическое средство в особо крупном размере и незаконно хранил его по месту своего фактического проживания в Москве.

Поскольку мужчина скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в международный розыск.

В июне 2018 года в связи с задержанием Шалагинова на территории Индии Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворён.

В сопровождении сотрудников спецконвоя он будет доставлен в Москву, проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что экс-министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев экстрадирован из Словении в Россию.

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