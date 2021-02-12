Индия выдала России обвиняемого в совершении преступления десятилетней давности
- РИА Новости
По материалам уголовного дела, в ноябре 2011 года Шалагинов приобрёл без цели сбыта наркотическое средство в особо крупном размере и незаконно хранил его по месту своего фактического проживания в Москве.
Поскольку мужчина скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в международный розыск.
В июне 2018 года в связи с задержанием Шалагинова на территории Индии Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворён.
В сопровождении сотрудников спецконвоя он будет доставлен в Москву, проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что экс-министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев экстрадирован из Словении в Россию.