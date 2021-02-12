Из Словении экстрадировали экс-министра Дагестана Гаджиева, обвиняемого в хищениях

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Экс-министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев экстрадирован из Словении в Россию. Он обвиняется в хищении более 2 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Из Словении экстрадировали экс-министра Дагестана Гаджиева, обвиняемого в хищениях
  • © Нариман Гаджиев
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Гаджиеву предъявлено обвинение в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а также в подделке официальных документов.

По версии следствия, с сентября 2012 года по февраль 2013 года Гаджиев договорился с генеральным директором ООО «Спектр» о хищении средств, выделяемых на программу по развитию информационного сотрудничества с редакциями федеральных и региональных СМИ для укрепления взаимопонимания между народами России и формирования позитивного имиджа Дагестана.

Гаджиев скрылся от правоохранительных органов. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск. В сентябре 2019 года он был задержан в Словении.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Россия выдала Польше обвиняемого в изнасиловании и убийстве.

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