Вор в Ленобласти продал частицу мощей святой Матроны за 500 рублей

Задержан подозреваемый в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области. Он успел их продать за 500 рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.

«В кратчайшие сроки оперативниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний житель Тихвина, который к моменту задержания успел сдать похищенное антиквару за 500 рублей», — сказала она.

Он отметила, что мощи будут возвращены в храм. Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России (кража).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге объявленного в федеральный розыск вора-рецидивиста задержали после очередного преступления.