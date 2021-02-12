Вор в Ленобласти продал частицу мощей святой Матроны за 500 рублей

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Задержан подозреваемый в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области. Он успел их продать за 500 рублей.
Вор в Ленобласти продал частицу мощей святой Матроны за 500 рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.

«В кратчайшие сроки оперативниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний житель Тихвина, который к моменту задержания успел сдать похищенное антиквару за 500 рублей», — сказала она.

Он отметила, что мощи  будут возвращены в храм. Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России (кража).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге объявленного в федеральный розыск вора-рецидивиста задержали после очередного преступления.

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