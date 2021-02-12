Вор в Ленобласти продал частицу мощей святой Матроны за 500 рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.
«В кратчайшие сроки оперативниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний житель Тихвина, который к моменту задержания успел сдать похищенное антиквару за 500 рублей», — сказала она.
Он отметила, что мощи будут возвращены в храм. Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России (кража).
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге объявленного в федеральный розыск вора-рецидивиста задержали после очередного преступления.