СМИ сообщили о задержании в Петербурге объявленного в федеральный розыск рецидивиста

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В Санкт-Петербурге объявленного в федеральный розыск вора-рецидивиста задержали после очередного преступления.
СМИ сообщили о задержании в Петербурге объявленного в федеральный розыск рецидивиста
  • РИА Новости

Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 44-летний злоумышленник тайно похитил имущество жительницы Санкт-Петербурга на сумму 150 тыс. рублей.

За несколько месяцев до этого он был объявлен в федеральный розыск за совершение аналогичного преступления. Скрываясь, он успел избить и ограбить ещё одного жителя города.

Рецидивисту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане женщина призналась в ограблении 95-летнего ветерана.

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