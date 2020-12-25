СМИ сообщили о задержании в Петербурге объявленного в федеральный розыск рецидивиста
- РИА Новости
Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, 44-летний злоумышленник тайно похитил имущество жительницы Санкт-Петербурга на сумму 150 тыс. рублей.
За несколько месяцев до этого он был объявлен в федеральный розыск за совершение аналогичного преступления. Скрываясь, он успел избить и ограбить ещё одного жителя города.
Рецидивисту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане женщина призналась в ограблении 95-летнего ветерана.