В Марокко привили от коронавируса более 1 млн человек
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- РИА Новости
«Общее число вакцинированных — 1 млн 112 тыс. 103 человека», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
По данным Минздрава, за сутки в Марокко зафиксировано 496 новых случаев заболевания коронавирусом, скончались десять пациентов.
Общее число случаев коронавируса в королевстве с начала пандемии превысило 477 тыс., всего скончались 8450 пациентов.
Ранее власти Марокко продлили действующие в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения, включая комендантский час.