В Марокко привили от коронавируса более 1 млн человек

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Министерство здравоохранения Марокко сообщило, что число привитых от коронавируса в Марокко превысило 1 млн.
В Марокко привили от коронавируса более 1 млн человек
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Общее число вакцинированных — 1 млн 112 тыс. 103 человека», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.

По данным Минздрава, за сутки в Марокко зафиксировано 496 новых случаев заболевания коронавирусом, скончались десять пациентов.

Общее число случаев коронавируса в королевстве с начала пандемии превысило 477 тыс., всего скончались 8450 пациентов.

Ранее власти Марокко продлили действующие в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения, включая комендантский час.

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