В Марокко привили от коронавируса более 1 млн человек

Министерство здравоохранения Марокко сообщило, что число привитых от коронавируса в Марокко превысило 1 млн.

«Общее число вакцинированных — 1 млн 112 тыс. 103 человека», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.

По данным Минздрава, за сутки в Марокко зафиксировано 496 новых случаев заболевания коронавирусом, скончались десять пациентов.

Общее число случаев коронавируса в королевстве с начала пандемии превысило 477 тыс., всего скончались 8450 пациентов.

Ранее власти Марокко продлили действующие в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения, включая комендантский час.