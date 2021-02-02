В Марокко продлили комендантский час из-за COVID-19

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Власти Марокко продлили действующие в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения, включая комендантский час.
В Марокко продлили комендантский час из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление правительства страны.

Уточняется, что решение вступает в силу со 2 февраля и будет действовать две недели.

В заявлении отмечается, что соответствующий шаг был предпринят «в связи с развитием эпидемиологической ситуации в мире после появления новых штаммов коронавируса в ряде соседних стран».

Действует комендантский час в стране с 21:00 до 06:00 по местному времени.

Ранее власти Венгрия продлила действие ограничений из-за коронавируса до 1 марта.

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