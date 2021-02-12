ВОЗ вскоре опубликует доклад об итогах миссии по коронавирусу в КНР

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что международная экспертная группа ВОЗ опубликует на следующей неделе доклад о своём визите в Ухань в связи с коронавирусом.

По его словам, сначала будет представлен предварительный доклад по итогам визита, а потом и полный отчёт о поездке.

«Команда экспертов работает над обобщающим докладом, который, как мы надеемся, будет опубликован на следующей неделе. И полный доклад будет опубликован в ближайшую неделю», — цитирует его РИА Новости.

Ранее учёные ВОЗ рассказали подробности проверки рынка в китайском городе Ухань и других горячих точек распространения коронавируса.