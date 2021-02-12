Норвегия будет выдворять отказавшихся сдавать тест на COVID иностранцев
- Reuters
«Правительство сегодня ввело юридические основания для выдворения иностранцев, нарушающих правила обязательного тестирования и регистрации, прописанные в законодательном предписании по коронавирусу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства.
По словам министра юстиции и общественной безопасности Моники Мэланн, «выдворение может произойти быстро после рассмотрения дела по упрощённой процедуре».
Исключение из нового правила будет сделано для иностранцев, проживающих в Норвегии, просителей убежища и случаев, когда есть веские причины, препятствующие выдворению из страны.
Ранее сообщалось, что Швеция продлила рекомендацию гражданам не ездить за пределы ЕС.