Швеция продлила рекомендацию гражданам не ездить за пределы ЕС

МИД Швеции продлил рекомендацию для граждан воздержаться от поездок без необходимости за пределы Евросоюза до 15 апреля.

«Швеция во вторник продлевает срок действия рекомендаций, просит граждан воздержаться от несущественных международных поездок до 15 апреля», — цитирует издание Local главу МИД страны Анн Линде.

Отмечается, что поездки внутри Евросоюза шведские власти также не поощряют.

Ранее предполагалось, что действие рекомендации подойдёт к концу 31 января.

24 января стало известно, что правительство Швеции вводит запрет на въезд из Норвегии на фоне распространения британского штамма коронавируса в районе Осло.