Швеция продлила рекомендацию гражданам не ездить за пределы ЕС

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МИД Швеции продлил рекомендацию для граждан воздержаться от поездок без необходимости за пределы Евросоюза до 15 апреля.
Швеция продлила рекомендацию гражданам не ездить за пределы ЕС
  • Reuters

«Швеция во вторник продлевает срок действия рекомендаций, просит граждан воздержаться от несущественных международных поездок до 15 апреля», — цитирует издание Local главу МИД страны Анн Линде.

Отмечается, что поездки внутри Евросоюза шведские власти также не поощряют. 

Ранее предполагалось, что действие рекомендации подойдёт к концу 31 января.

24 января стало известно, что правительство Швеции вводит запрет на въезд из Норвегии на фоне распространения британского штамма коронавируса в районе Осло. 

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