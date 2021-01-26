Швеция продлила рекомендацию гражданам не ездить за пределы ЕС
- Reuters
«Швеция во вторник продлевает срок действия рекомендаций, просит граждан воздержаться от несущественных международных поездок до 15 апреля», — цитирует издание Local главу МИД страны Анн Линде.
Отмечается, что поездки внутри Евросоюза шведские власти также не поощряют.
Ранее предполагалось, что действие рекомендации подойдёт к концу 31 января.
24 января стало известно, что правительство Швеции вводит запрет на въезд из Норвегии на фоне распространения британского штамма коронавируса в районе Осло.