Лавров: американцам не нужны хорошие отношения между Россией и ФРГ

Соединённым Штатам и ряду европейских стран не нужно, чтобы между Россией и Германией были хорошие отношения, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

США и европейские страны не заинтересованы в хороших отношениях между Россией и Германией.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьёву в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«Я уверен, что наши хорошие отношения с Германией американцам не нужны, как и не нужны другим странам, находящимся на европейском континенте, да и англичанам не нужны, как, собственно говоря, Западу не была нужна единая Германия в своё время», — сказал Лавров, напомнив, что «именно Советский Союз был главным сторонником объединения Германии».

Министр добавил, что «Запад тогда очень сильно волновался и нехотя пошёл на договорённости о воссоединении Германии».

«Мы руководствовались тем, что немецкий народ, как было заявлено руководством страны, имеет право быть единым. Это историческое его предначертание как народа», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что выступает против разрушения всех мостов в отношениях с Россией.