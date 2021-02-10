Маас выступил против разрушения всех мостов в отношениях с Россией

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что выступает против разрушения всех мостов в отношениях с Россией.
Маас выступил против разрушения всех мостов в отношениях с Россией
  • Reuters

По его словам, сторонники мер по изоляции толкают Россию и Китай «всё ближе друг к другу и создают таким образом крупнейший военно-экономический союз».

«И я не считаю, что стратегия Запада должна быть в этом противостоянии. Поэтому я против того, чтобы обрубать все мосты с Россией в этом отношении», — цитирует его РИА Новости.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Россия находятся на «историческом перекрёстке» в вопросе взаимоотношений.

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