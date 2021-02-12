США закупили ещё 200 млн доз вакцины от коронавируса
- Reuters
«Сегодня во второй половине дня мы подписали окончательный контракт на 100 миллионов доз вакцины Moderna и 100 миллионов доз вакцины Pfizer», — цитирует РИА Новости Байдена.
По его словам, доставку ранее приобретённых 200 млн доз удалось ускорить — они будут поставлены до конца июля.
«Кроме того, ещё 100 млн доз будут получены не в конце июня, а в конце мая», — добавил американский лидер.
Байден также уточнил, что «США хватит запасов вакцины, чтобы привить 300 млн американцев от коронавируса к концу июля».
Ранее американский президент пообещал выделить $160 млрд на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также средства на разовые выплаты населению в рамках плана спасения Америки.