США закупили ещё 200 млн доз вакцины от коронавируса

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Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты подписали контракт на поставку ещё 200 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
США закупили ещё 200 млн доз вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Сегодня во второй половине дня мы подписали окончательный контракт на 100 миллионов доз вакцины Moderna и 100 миллионов доз вакцины Pfizer», — цитирует РИА Новости Байдена.

По его словам, доставку ранее приобретённых 200 млн доз удалось ускорить — они будут поставлены до конца июля.

«Кроме того, ещё 100 млн доз будут получены не в конце июня, а в конце мая», — добавил американский лидер.

Байден также уточнил, что «США хватит запасов вакцины, чтобы привить 300 млн американцев от коронавируса к концу июля». 

Ранее американский президент пообещал выделить $160 млрд на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также средства на разовые выплаты населению в рамках плана спасения Америки.

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