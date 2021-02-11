В Дании прошла контртеррористическая операция

Власти Дании выдвинули обвинения против семерых человек, подозреваемых в планировании одной или нескольких террористических атак, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу по разведке и безопасности страны.

«Семь человек обвиняются в умышленном нарушении статьи 114 (1) Уголовного кодекса Дании, которая является статьей о терроризме, или в пособничестве и подстрекательстве к совершению такого преступления», — говорится в сообщении.

Они обвиняются в приобретении компонентов для изготовления взрывчатых устройств, а также оружия.

Кроме того, по этому делу перед судом предстали еще шесть человек. Ещё один был задержан в Германии.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в теракте в Бирмингеме в 1974 году.